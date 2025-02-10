Родители подали в суд на TikTok из-за смерти детей

Родители, потерявшие детей в возрасте от 12 до 14 лет, утверждают, что TikTok не проявляет «никакого сострадания» и отказывается делиться важными данными. Холли Дэнс, одна из родителей, говорит, что компания продолжает отвечать «одним и тем же корпоративным заявлением», не проявляя реальной заботы.

TikTok утверждает, что запрещает опасный контент и блокирует поиск соответствующих видео. Он также утверждает, что удаляет большинство опасных материалов еще до того, как пользователи сообщают о них. Однако родители говорят, что платформа не обеспечивает соблюдение собственных правил, и требуют от неё большей ответственности.

Одна из родительниц, Эллен Рум, также добивается принятия новых законов, позволяющих родителям получать доступ к аккаунтам умерших детей в социальных сетях.