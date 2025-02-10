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Опубликовано 10 февраля 2025, 09:00
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Родители подали в суд на TikTok из-за смерти детей

Компании не хватает сострадания
Четыре британские семьи подали в суд на TikTok, обвиняя ее в неспособности защитить их детей, которые, по их мнению, погибли после попытки выполнить опасный «челлендж» в 2022 году. В иске, поданном в США, утверждается, что «дизайн» TikTok поощряет зависимость и подвергает детей воздействию «вредного контента».
Родители подали в суд на TikTok из-за смерти детей
© Ferra

Родители, потерявшие детей в возрасте от 12 до 14 лет, утверждают, что TikTok не проявляет «никакого сострадания» и отказывается делиться важными данными. Холли Дэнс, одна из родителей, говорит, что компания продолжает отвечать «одним и тем же корпоративным заявлением», не проявляя реальной заботы.

TikTok утверждает, что запрещает опасный контент и блокирует поиск соответствующих видео. Он также утверждает, что удаляет большинство опасных материалов еще до того, как пользователи сообщают о них. Однако родители говорят, что платформа не обеспечивает соблюдение собственных правил, и требуют от неё большей ответственности.

Одна из родительниц, Эллен Рум, также добивается принятия новых законов, позволяющих родителям получать доступ к аккаунтам умерших детей в социальных сетях.

Источник:BBC
Автор:Максим Многословный
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