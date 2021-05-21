Родительский контроль на телефонах в России станет бесплатным

Такое предложение замруководителя Роскомнадзора направил замглавы Минцифры. В Роскомнадзоре уже отметили, что количество пользователей услуги родительского контроля у операторов «малочисленно». Ссылаясь на одного из операторов «большой четвёрки» ведомство сообщило, что сервисом пользуются «всего 600 клиентов». В Роскомнадзоре считают, что родители просто плохо знают о такой услуге. Задачу по обеспечению безопасного доступа детей в интернет ведомство назвало важной.

Сейчас у МТС, например, функция «Контроль интернета» стоит 3 рубля в сутки. У «МегаФона» такая услуга стоит 5 рублей в день.

Источник РБК предупредил, что обязательная бесплатность опции родительского контроля заставит операторов повысить тарифы. «... расходы будут распределены по всей базе, то есть за неё (прим. услугу) заплатят не заинтересованные в ней пользователи», — отметил он.