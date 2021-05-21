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Сегодня в 12:40

Родительский контроль на телефонах в России станет бесплатным

Но связь может подорожать
Роскомнадзор предложил обязать операторов предоставлять услугу родительского контроля бесплатно. Эксперты считают, что расходы переложат на всех абонентов.

Такое предложение замруководителя Роскомнадзора направил замглавы Минцифры. В Роскомнадзоре уже отметили, что количество пользователей услуги родительского контроля у операторов «малочисленно». Ссылаясь на одного из операторов «большой четвёрки» ведомство сообщило, что сервисом пользуются «всего 600 клиентов». В Роскомнадзоре считают, что родители просто плохо знают о такой услуге. Задачу по обеспечению безопасного доступа детей в интернет ведомство назвало важной.

Сейчас у МТС, например, функция «Контроль интернета» стоит 3 рубля в сутки. У «МегаФона» такая услуга стоит 5 рублей в день.

Источник РБК предупредил, что обязательная бесплатность опции родительского контроля заставит операторов повысить тарифы. «... расходы будут распределены по всей базе, то есть за неё (прим. услугу) заплатят не заинтересованные в ней пользователи», — отметил он.