Родительский контроль на YouTube распространили и на подростков

Функция контроля интегрирована в Семейный центр YouTube и дает возможность родителям и опекунам связать свои аккаунты с аккаунтами подростков. Такая настройка позволит родителям в режиме реального времени получать уведомления об активности подростков на YouTube, включая стримы, загрузку видео, комментарии и их подписки. Благодаря такому контролю родители могут «направлять и поощрять» своих детей.

Этот шаг YouTube происходит на фоне растущего внимания государств к «пригодности» платформы для молодых пользователей, особенно в отношении неприемлемого контента и рекламы, пишут СМИ. С помощью этой функции YouTube предлагает более «прозрачный» взгляд на активность подростков.

Компания намекнула на будущие обновления, намекнув на будущие изменения на основе отзывов пользователей.