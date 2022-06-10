Рогозин обвинил SpaceX в сотрудничестве с ЦРУ и Пентагоном

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Рогозин обвинил SpaceX в сотрудничестве с ЦРУ и ПентагономА также назвал компанию агентом спецслужб
Частные космические корпорации, такие как SpaceX, создаются для того, чтобы снизить цену на доставку грузов в космос. Но есть у их деятельности и оборотная сторона.
Так, например, американские компании, представляющие «частную космонавтику», являются подрядчиками Пентагона или агентами ЦРУ. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Короче, не надо нам рассказывать сказки про «частную космонавтику» США. В лучшем случае они являются доверенными подрядчиками Пентагона, в худшем — агентами Пентагона или ЦРУ под личиной «частных независимых компаний».
Дмитрий Рогозин
По словам чиновника, «конгрессмены регулируют деятельность частных операторов спутников, в том числе в таком наиважнейшем вопросе, как их вовлечение в войну против России». В качестве примера подобного вмешательства Рогозин привёл компанию SpaceX.