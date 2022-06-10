Рогозин обвинил SpaceX в сотрудничестве с ЦРУ и Пентагоном

А также назвал компанию агентом спецслужб

Частные космические корпорации, такие как SpaceX, создаются для того, чтобы снизить цену на доставку грузов в космос. Но есть у их деятельности и оборотная сторона.