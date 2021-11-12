Роскачество рассказало о опасности рекламы в Telegram

В Роскачестве заявили, что реклама маскируется под авторские посты в канале, и потому вводит пользователя в заблуждение. Из-за этого повышается вероятность, что человек кликнет по объявлению, так как доверяет автору канала. На самом же деле администраторы не видят объявлений.

В первые дни после появления рекламы пользователи видели посты с продвижением каналов о криптовалютах, инвестициях и т.д. В Роскачестве заявили, что такие посты могут обещать лёгкое обогащение. Там также могут скрываться вредоносные ссылки на мошеннические сайты (были они реально или нет, не сообщается).

В Роскачестве призвали пользователей с осторожностью относиться к рекламным объявлениям в Telegram.