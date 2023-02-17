Роскомнадзор готов к возможной полной блокировке Twitch в России

Впрочем в ведомстве также отметили, что к этому вопросу надо подходить взвешенно, чтобы не навредить блогерам, которые пользуются Twitch.

В Роскомнадзоре заявили, что уже оштрафовали сервис на 21 млн рублей за «неудаление противоправного контента».

Twitch — это крупнейшая платформа для стримеров, специализируется на тематике компьютерных игр.