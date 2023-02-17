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15:44, 17 февраля 2023
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Роскомнадзор готов к возможной полной блокировке Twitch в России

Но обещал не спешить с выводами

РИА Новости сообщили, что Роскомнадзор готов обсуждать вопрос полной или частичной блокировки Twitch в России.

Роскомнадзор готов к возможной полной блокировке Twitch в России

Фото: Unsplash

Впрочем в ведомстве также отметили, что к этому вопросу надо подходить взвешенно, чтобы не навредить блогерам, которые пользуются Twitch.

В Роскомнадзоре заявили, что уже оштрафовали сервис на 21 млн рублей за «неудаление противоправного контента».

Twitch — это крупнейшая платформа для стримеров, специализируется на тематике компьютерных игр.

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