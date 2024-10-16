Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Discord в РФ

Опубликовано 16 октября 2024, 17:351 мин.
Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Discord в РФБлокировка сохраняется
15 октября 2024 года Роскомнадзор подтвердил, что нет оснований для разблокировки мессенджера Discord в России. По заявлению ведомства, чьи слова приводит РИА Новости, платформа остается недоступной из-за невыполнения требований российского законодательства.
Роскомнадзор пояснил, что ограничения были введены для предотвращения использования платформы в незаконных целях, таких как терроризм, экстремизм, торговля плохими вещами, а также размещение противоправной информации. Несоблюдение этих норм со стороны Discord привело к блокировке.
Интересно, что 12 октября 2024 года некоторые жалобы на Discord исчезли из реестра запрещенной информации, но это не привело к изменению статуса платформы. Команда Discord подтвердила, что знает о проблемах пользователей в России и Турции и «активно исследует ситуацию».