Роскомнадзор не увидел оснований для разблокировки Discord в РФ

Роскомнадзор пояснил, что ограничения были введены для предотвращения использования платформы в незаконных целях, таких как терроризм, экстремизм, торговля плохими вещами, а также размещение противоправной информации. Несоблюдение этих норм со стороны Discord привело к блокировке.

Интересно, что 12 октября 2024 года некоторые жалобы на Discord исчезли из реестра запрещенной информации, но это не привело к изменению статуса платформы. Команда Discord подтвердила, что знает о проблемах пользователей в России и Турции и «активно исследует ситуацию».