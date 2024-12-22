Роскомнадзор обвинил Google в замедленности YouTube, но Google всё отрицает

По данным Роскомнадзора, замедление работы YouTube началось в июне 2024 года и к августу затронуло пользователей домашнего интернета по всей стране. К декабрю пользователи мобильных устройств также сообщали о значительных задержках или невозможности просмотреть видео. Провайдеры, такие как МТС, МегаФон, Т2 и Билайн, подтвердили жалобы пользователей на низкую скорость.

Однако компания Google отрицает свою ответственность, заявляя, что никаких технических проблем с ее стороны нет. Представитель Google признал сообщения об ограничении доступа, но заявил, что эти проблемы не связаны с какими-либо действиями компании.