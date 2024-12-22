Роскомнадзор обвинил Google в замедленности YouTube, но Google всё отрицает

Опубликовано 22 декабря 2024, 05:151 мин.
Роскомнадзор обвинил Google в замедленности YouTube, но Google всё отрицаетСкорость от «разборок» не прибавляется
Роскомнадзор возложил вину на Google за медленную работу YouTube по всей стране. По мнению ведомства, проблема связана с тем, что Google прекратил поддержку своих кэширующих серверов в России после ухода с рынка в 2022 году, пишет CNews. Правда, у компании своё мнение.
По данным Роскомнадзора, замедление работы YouTube началось в июне 2024 года и к августу затронуло пользователей домашнего интернета по всей стране. К декабрю пользователи мобильных устройств также сообщали о значительных задержках или невозможности просмотреть видео. Провайдеры, такие как МТС, МегаФон, Т2 и Билайн, подтвердили жалобы пользователей на низкую скорость.
Однако компания Google отрицает свою ответственность, заявляя, что никаких технических проблем с ее стороны нет. Представитель Google признал сообщения об ограничении доступа, но заявил, что эти проблемы не связаны с какими-либо действиями компании.