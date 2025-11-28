Роскомнадзор официально начал блокировать WhatsApp* в России

Власти заявляют, что WhatsApp* не выполняет российские законы. По данным регулятора, мессенджер используют злоумышленники для противоправных действий. Ограничения вводятся постепенно, чтобы пользователи успели перейти на другие сервисы

Государственным организациям ещё в письме заместителя главы Минцифры Олега Качанова от 11 ноября рекомендовали перейти на отечественные сервисы до 1 января 2026 года, напоминают Ведомости.

С августа 2024 года в WhatsApp* уже были ограничены функции звонков. А сегодня, 28 ноября, некоторые пользователи в Москве столкнулись уже с более глобальными сбоями в работе мессенджера.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена