Роскомнадзор официально начал блокировать WhatsApp* в России

Опубликовано 28 ноября 2025, 20:241 мин.
Роскомнадзор официально начал блокировать WhatsApp* в РоссииИ рекомендует переходить на российские мессенджеры
Роскомнадзор объявил о планах по дальнейшему введению ограничений для мессенджера WhatsApp*. Ведомство может полностью заблокировать сервис, если он не станет соблюдать требования российского законодательства, пишут «Ведомости» со ссылкой на регулятора.
Власти заявляют, что WhatsApp* не выполняет российские законы. По данным регулятора, мессенджер используют злоумышленники для противоправных действий. Ограничения вводятся постепенно, чтобы пользователи успели перейти на другие сервисы
Государственным организациям ещё в письме заместителя главы Минцифры Олега Качанова от 11 ноября рекомендовали перейти на отечественные сервисы до 1 января 2026 года, напоминают Ведомости.
С августа 2024 года в WhatsApp* уже были ограничены функции звонков. А сегодня, 28 ноября, некоторые пользователи в Москве столкнулись уже с более глобальными сбоями в работе мессенджера.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена