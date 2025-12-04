Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России

Российские пользователи отмечали проблемы с работой Facetime ещё с начала сентября 2025 года, хотя официально о введении ограничений ранее не сообщалось.

Напомним, 13 августа ведомство также начало блокировать звонки через WhatsApp* и Telegram. А уже 28 ноября Роскомнадзор сообщил о «последовательных ограничительных мерах» в мессенджера Meta*, объяснив их тем, что сервис используется мошенниками. Вчера Роскомнадзором также была заблокирована популярная среди детей игра Roblox.

Подробностей о формате ограничений на момент написания материала нет.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена