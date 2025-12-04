Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России

Опубликовано 04 декабря 2025, 11:351 мин.
Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в РоссииИз-за угроз безопасности
Роскомнадзор начал вводить ограничения для сервиса онлайн-звонков FaceTime компании Apple, пишет Газета.ру. Так, в ведомстве сообщили, что ограничения связаны с использованием сервиса для организации террористических действий, вербовки участников преступлений, мошенничества и других противоправных действий на территории России.
Российские пользователи отмечали проблемы с работой Facetime ещё с начала сентября 2025 года, хотя официально о введении ограничений ранее не сообщалось.
Напомним, 13 августа ведомство также начало блокировать звонки через WhatsApp* и Telegram. А уже 28 ноября Роскомнадзор сообщил о «последовательных ограничительных мерах» в мессенджера Meta*, объяснив их тем, что сервис используется мошенниками. Вчера Роскомнадзором также была заблокирована популярная среди детей игра Roblox.
Подробностей о формате ограничений на момент написания материала нет.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена