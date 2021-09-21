Роскомнадзор получил жалобы на Telegram из-за пиратских книг

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Роскомнадзор получил жалобы на Telegram из-за пиратских книгГоворят, что мессенджер не удаляет нелегальные копии
Представители книжной индустрии пожаловались в Роскомнадзор на то, что Telegram не удаляет пиратские копии книг. За это мессенджеру может грозить штраф до 4 млн рублей.
Жалоба поступила от Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). Она решила сделать это из-за того, что нашла пиратские копии книги Бориса Акунина. В заявлении утверждается, что Telegram не удаляет даже те материалы, которые потребовал удалить суд. Это, например, «История государства Российского. Между Азией и Европой» Бориса Акунина (издательство АСТ) и «Заживо в темноте» Майка Омера (издательство «Эксмо»).
Помимо этого, в АЗАПИ недовольны тем, что Telegram не заблокировал канал, который распространял пиратские книги. Член правления АЗАПИ Максим Рябыко сказал, что Telegram — один из крупнейших источников книжного пиратства в России.