Роскомнадзор получил жалобы на Telegram из-за пиратских книг

Жалоба поступила от Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). Она решила сделать это из-за того, что нашла пиратские копии книги Бориса Акунина. В заявлении утверждается, что Telegram не удаляет даже те материалы, которые потребовал удалить суд. Это, например, «История государства Российского. Между Азией и Европой» Бориса Акунина (издательство АСТ) и «Заживо в темноте» Майка Омера (издательство «Эксмо»).

Помимо этого, в АЗАПИ недовольны тем, что Telegram не заблокировал канал, который распространял пиратские книги. Член правления АЗАПИ Максим Рябыко сказал, что Telegram — один из крупнейших источников книжного пиратства в России.