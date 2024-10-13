Роскомнадзор получит возможность внесудебно замедлять любой ресурс

Эксперты предполагают, что РКН больше не будет обязан предоставлять отчеты о любых действиях по «замедлению», поскольку Генпрокуратура не обязана раскрывать детали своих решений и даже указывать на себя как инициатора. Предложенный приказ позволяет РКН «управлять сетями связи» через ТСПУ или выдавать обязательные указания операторам связи и точкам обмена трафиком.

Эти обязательные указания включают установку систем технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и блокировку веб-сайтов по установленным реестрам. ТСПУ, требуемые законом 2019 года.