Роскомнадзор получит возможность внесудебно замедлять любой ресурс

Опубликовано 13 октября 2024, 07:301 мин.
Роскомнадзор получит возможность внесудебно замедлять любой ресурсЮридические основания
Роскомнадзор (РКН) подготовил приказ, который позволит ему «замедлять» любые онлайн-ресурсы через внесудебное решение Генпрокуратуры, пишет Forbes. Ранее РКН использовал технические средства противостояния угрозам (ТСПУ).
Эксперты предполагают, что РКН больше не будет обязан предоставлять отчеты о любых действиях по «замедлению», поскольку Генпрокуратура не обязана раскрывать детали своих решений и даже указывать на себя как инициатора. Предложенный приказ позволяет РКН «управлять сетями связи» через ТСПУ или выдавать обязательные указания операторам связи и точкам обмена трафиком.
Эти обязательные указания включают установку систем технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и блокировку веб-сайтов по установленным реестрам. ТСПУ, требуемые законом 2019 года.