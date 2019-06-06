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Сегодня 20:13

Роскомнадзор пообещал заблокировать Telegram заново

И пригрозил созданием нового совершенного метода для блокировок
Герой сегодняшнего дня, глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, что служба сейчас работает над новыми инструментами для полной блокировки Telegram. Пока же, по его словам, мессенджер в России «продолжит зависать».

Об этом Жаров заявил журналистам «РИА Новости». Он отметил, что на сегодняшний день имеется всего один способ борьбы с запрещёнными ресурсами – блокировка по IP-протоколу. Однако для доступа к Telegram используются прокси-серверы и другие протоколы обхода. Поэтому метод неуспешен.

Роскомнадзор сейчас работает над созданием нового инструмента, не связанного с блокировкой IP-протоколу. Что это за инструмент, Жаров не пояснил.

Также он добавил, что служба не отслеживает уровень деградации Telegram, но пообещал, что «Telegram продолжит зависать».

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