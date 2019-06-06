Роскомнадзор пообещал заблокировать Telegram заново

Об этом Жаров заявил журналистам «РИА Новости». Он отметил, что на сегодняшний день имеется всего один способ борьбы с запрещёнными ресурсами – блокировка по IP-протоколу. Однако для доступа к Telegram используются прокси-серверы и другие протоколы обхода. Поэтому метод неуспешен.

Роскомнадзор сейчас работает над созданием нового инструмента, не связанного с блокировкой IP-протоколу. Что это за инструмент, Жаров не пояснил.

Также он добавил, что служба не отслеживает уровень деградации Telegram, но пообещал, что «Telegram продолжит зависать».