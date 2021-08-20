Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Навальный»*

СМИ сообщили, что Роскомнадзор обратился к Google, чтобы компания убрала приложения Навального из Google Play. Основанием для этого стало требование Генеральной прокуратуры РФ. Она добивается того, чтобы были ликвидированы все ресурсы Фонда борьбы с коррупцией*. Указывается, что приложение «Навальный» использовалось для «проведения мероприятий экстремистской организации».

На момент публикации новости приложение из Google Play не удалено. У него насчитывается более 100 тысяч скачиваний. Оно теперь занимает четвёртое место в рейтинге бесплатных приложений категории Social.

*По требованию Роскомнадзора указываем, что Навальный является организатором Фонда борьбы с коррупцией, который включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.