Роскомнадзор предложил ограничивать активность мессенджеров в роуминге

РКН предлагает, чтобы мессенджеры временно ограничивали работу аккаунтов, зарегистрированных на такие SIM-карты. Ограничения будут частичными и вводиться на основании данных, которые предоставит ведомство. Кроме того, от мобильных операторов хотят требовать удалять из своих баз «фейковых пользователей», которые используют российские SIM-карты для мошеннических звонков из-за рубежа.

При этом планируется создать систему исключений для обычных граждан — тех, кто выезжает за границу на отдых или по работе. Для них ограничения не будут действовать.

По мнению Роскомнадзора, эти меры должны снизить количество телефонного мошенничества и сделать использование мессенджеров безопаснее для россиян.