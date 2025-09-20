Роскомнадзор предложил ограничивать активность мессенджеров в роуминге

Опубликовано 20 сентября 2025, 17:151 мин.
Роскомнадзор предложил ограничивать активность мессенджеров в роумингеЭтому есть причина
Глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что ведомство предложило новые меры против телефонных мошенников. Его слова передают «Известия». Липов заявил, что преступники всё чаще используют российские SIM-карты, находящиеся за границей в роуминге, чтобы звонить людям в России.
РКН предлагает, чтобы мессенджеры временно ограничивали работу аккаунтов, зарегистрированных на такие SIM-карты. Ограничения будут частичными и вводиться на основании данных, которые предоставит ведомство. Кроме того, от мобильных операторов хотят требовать удалять из своих баз «фейковых пользователей», которые используют российские SIM-карты для мошеннических звонков из-за рубежа.
При этом планируется создать систему исключений для обычных граждан — тех, кто выезжает за границу на отдых или по работе. Для них ограничения не будут действовать.
По мнению Роскомнадзора, эти меры должны снизить количество телефонного мошенничества и сделать использование мессенджеров безопаснее для россиян.