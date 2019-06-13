Роскомнадзор приступил к поиску порнографии в TikTok

Собеседник ТАСС назвал предстоящий анализ «комплексным». Поводом для его проведения стали обращения граждан и различных организаций, а также сообщения в СМИ. Все заявители утверждают, что видели в TikTok откровенные ролики с участием несовершеннолетних. Теперь эксперты Роскомнадзора будут проверять, правда ли это.

TikTok — это приложение для обмена видеосообщениями с музыкальным сопровождением. В апреле Верховный суд Индии постановил, что сервис используется для распространения порнографии. До этого создателей приложения штрафовали на $5,7 миллиона власти США за нарушение закона о защите конфиденциальности детей в интернете.