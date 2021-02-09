Роскомнадзор создал приложение для сбора жалоб на «запрещёнку» в соцсетях

Пока идёт бета-тестирование приложения. Как пишет Роскомнадзор, оно предназначено для «ускоренной подачи жалоб граждан на запрещённую информацию». В ведомстве рассчитывают, что сервис повысит эффективность защиты пользователей от «социально опасного контента».

Приложение также позволит отследить этапы рассмотрения жалобы, проверить, ограничен ли доступ к запрещённой информации.

В Роскомнадзоре напомнили, что в сети нельзя распространять материалы с детской порнографией, пропагандой суицидов, наркотических средств и т.д. Такие материалы включаются в Единый реестр запрещённых сайтов.

Ведомство сообщило, что с ноября 2012 года получило по каналу обратной связи более 2,7 млн сообщений о противоправной информации в интернете.