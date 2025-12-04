Роскомнадзор заблокировал Snapchat вслед за FaceTime по той же причине

Опубликовано 04 декабря 2025, 19:421 мин.
Роскомнадзор заблокировал Snapchat вслед за FaceTime по той же причинеВ России заблокировали Snapchat по решению Роскомнадзора
Роскомнадзор сообщил о полной блокировке на территории России американского сервиса для обмена фото и видео Snapchat. Слова ведомства приводит Интерфакс.
По данным РКН, блокировка связана с информацией от правоохранительных органов. Они утверждают, что Snapchat используется для организации террористической деятельности, вербовки исполнителей, а также для мошенничества и других преступлений против граждан России.
Snapchat — популярное мобильное приложение для обмена сообщениями с прикреплёнными фото и видео, созданное в 2011 году. Его ежемесячная аудитория превышает 900 миллионов пользователей по всему миру.
Сегодня, кстати, по аналогичным причинам, РКН начал процедуру блокировки другого сервиса — FaceTime, тоже предназначенного для видеозвонков, но уже на устройствах Apple. Причина та же.