Роскомнадзор заблокировал Snapchat вслед за FaceTime по той же причине

По данным РКН, блокировка связана с информацией от правоохранительных органов. Они утверждают, что Snapchat используется для организации террористической деятельности, вербовки исполнителей, а также для мошенничества и других преступлений против граждан России.

Snapchat — популярное мобильное приложение для обмена сообщениями с прикреплёнными фото и видео, созданное в 2011 году. Его ежемесячная аудитория превышает 900 миллионов пользователей по всему миру.

Сегодня, кстати, по аналогичным причинам, РКН начал процедуру блокировки другого сервиса — FaceTime, тоже предназначенного для видеозвонков, но уже на устройствах Apple. Причина та же.