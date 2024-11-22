Роскомнадзор запретил публикацию теперь и научных данных о VPN

Обновленная директива ограничивает доступ к исследованиям и данным о VPN, исключение составляют банки и госструктуры — они могут использовать VPN для безопасного удалённого доступа к информационным ресурсам и сетям связи по защищенным каналам.

Ранее, в редакции постановления от марта 2024 года, научные, технические и статистические данные о VPN не включались в реестр Роскомнадзора.

В обосновании приказа Роскомнадзор подчеркнул, что VPN-сервисы должны использоваться не для обхода интернет-ограничений, а для защиты конфиденциальной информации.