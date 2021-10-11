Российская учительница вынуждена была уволиться из-за блога по секс-просвещению в Instagram

Учительница биологии вынуждена была написать заявление об увольнении из школы при Консерватории имени Римского-Корсакова. Она сообщила «Фонтанке», что на неё давила администрация учреждения. Родители пожаловались руководству на блог учительницы в Instagram, а то заявило, что «не подобает учителю вести такую деятельность».

Преподавательница отметила, что её аккаунт помечен маркировкой 18+, также она установила возрастные фильтры среди подписчиков. Она считает, что делала всё по закону. «Мне не очень приятно, что из-за меня в школе случился такой скандал. Я этого не хотела. Я обычный нормальный человек и занимаюсь тем, что считаю нужным. Я работаю только со взрослыми, половое просвещение взрослых позволяет растить здоровых детей. Это позволяет предотвратить насилие», — сказала учительница. В своём блоге она освещает в том числе темы, касающиеся защиты детей от насилия.