Российская замена Google Play Store больше месяца не добавляла приложение. Разработчики пожаловались

Сервис пытался загрузить в RuStore приложение «maxim — заказ такси, доставка», но не смог из-за «необоснованных» требований, технических неполадок, а также длительности решения проблемы со стороны разработчиков. Об этом такси «Максим» написало в письме министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

Компания утверждает, что более месяца пыталась зарегистрироваться в RuStore. При этом в другом российском маркетплейсе — NashStore — всё получилось за один рабочий день, а в Google Play процедура занимала «менее часа».

Сервис «Максим» также пожаловался на требование о наличии усиленной квалифицированной электронной подписи у заявителей. Такая система, считают в компании, применяется преимущественно для работы в госсистемах и усложняет процесс регистрации в RuStore. Кроме того, мешает требование создать дополнительный VK ID. А ещё техническая поддержка RuStore по последним вопросам не отвечает сервису с 30 июня.