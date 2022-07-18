Российские банки обяжут регистрировать новых клиентов в приложениях только через сканы лица

Журналисты ознакомились с проектом ЦБ «О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией…». Из него следует, что банки смогут выдавать кредиты и открывать вклады через своё приложение только, если приложение будет регистрировать новых клиентов при помощи идентификации их через ЕБС.

Отмечается, что новые правила могут начать действовать уже в августе. Банкам придётся доработать мобильные приложения. По оценке исполнительного директора «Национальной платёжной ассоциации» Марии Михайловой, на это придётся потратить 10-15 млн рублей. Руководитель «Национального платёжного совета» Алма Обаева добавила: «С безопасностью в единой биометрической системе не всё гладко, и об этом не раз говорили участники рынка». Она считает, что, видимо, «государству очень надо, чтобы граждане сдали свои биометрические данные».

Напомним, в Единой биометрической системе для идентификации используются голос и лицо человека.