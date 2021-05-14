Российские чиновники стали покидать WhatsApp из-за новых правил мессенджера

Журналисты уточнили, что WhatsApp был очень популярен у российских чиновников. Теперь же многие из них не хотят соглашаться с новыми правилами мессенджера. Напомним, по ним WhatsApp будет передавать персональные данные пользователей компании Facebook.

Сообщается, что за последние несколько месяцев многие министры, их заместители, губернаторы и другие региональные чиновники перестали пользоваться мессенджером. Один из собеседников заявил «Дождю»: «Оно мне надо, чтобы мои контакты, в том числе первых лиц, у Цукерберга были?».

Чиновники также боятся сбоев в работе приложения, утечек и потери информации. Сейчас многие госслужащие переходят на Telegram и Signal.