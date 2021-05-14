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Российские чиновники стали покидать WhatsApp из-за новых правил мессенджера
Переходят на Telegram и Signal
Телеканал «Дождь», ссылаясь на источники, рассказал, что российские чиновники начали удалять свои аккаунты из WhatsApp из-за того, что скоро вступят в силу новые правила конфиденциальности мессенджера.
Журналисты уточнили, что WhatsApp был очень популярен у российских чиновников. Теперь же многие из них не хотят соглашаться с новыми правилами мессенджера. Напомним, по ним WhatsApp будет передавать персональные данные пользователей компании Facebook.
Сообщается, что за последние несколько месяцев многие министры, их заместители, губернаторы и другие региональные чиновники перестали пользоваться мессенджером. Один из собеседников заявил «Дождю»: «Оно мне надо, чтобы мои контакты, в том числе первых лиц, у Цукерберга были?».
Чиновники также боятся сбоев в работе приложения, утечек и потери информации. Сейчас многие госслужащие переходят на Telegram и Signal.