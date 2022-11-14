Приложения
14:36, 14 ноября 2022
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Российские дельцы начали зарабатывать на переносе на смартфоны приложений, удалённых из App Store

Такие объявления стали появляться на «Авито»

На «Авито» начали массово появляться от частных лиц и компаний о предоставлении услуг переноса или установки на смартфоны приложений банков, удалённых из App Store.

Российские дельцы начали зарабатывать на переносе на смартфоны приложений, удалённых из App Store

Как пишет «Коммерсант», по запросу «установка банковских приложений» по всей России «Авито» выдаёт около 5 тысяч объявлений. В среднем услуга стоит 500 рублей. Один из тех, кто занимается установкой удалённых приложений на iPhone, рассказал, что необходимо иметь на ноутбуке или ПК приложение для удалённого доступа AnyDesk и Apple iMazing.

Процедура такая: к iMazing подключается устройство клиента, а затем на него устанавливается профиль оригинального приложения. Если у пользователя приложение было установлено раньше и оно есть в библиотеке iTunes, ничего больше делать не требуется. Если же приложение не было установлено, специалисту нужно зайти в свою учётную запись iTunes и перенести программу оттуда.

Эксперты призвали быть осторожными с такими услугами. Если сервис просит клиента предоставить Apple ID с паролем, следует отказаться.

Источник фото:Unsplash
Источник:Коммерсант
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