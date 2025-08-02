Российские эксперты рассказали, как ИИ помогает работать с патентами

Мероприятие прошло в рамках инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» и было посвящено тому, как использовать патентную аналитику для развития технологий, научных исследований и бизнеса.

По словам организаторов, умение работать с научно-технической информацией важно для достижения технологического лидерства. Патентная аналитика помогает находить перспективные направления, снижать риски при разработке новых решений и эффективнее управлять инновационными проектами.

Эксперты — Федор Батанов из ФИПС и Антон Маевский из компании «Инвенторус» — рассказали о современных инструментах и платформах, включая ИИ-решения, которые упрощают работу с патентной информацией.

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