Российские эксперты рассказали, как ИИ помогает работать с патентами

Опубликовано 02 августа 2025, 19:451 мин.
Российские эксперты рассказали, как ИИ помогает работать с патентамиЭксперты объяснили, как патентная аналитика помогает науке и бизнесу
Университет Иннополис провёл онлайн-семинар «Патентная аналитика в помощь науке и бизнесу». В нём приняли участие более 100 представителей вузов, научных организаций и инновационных компаний со всей России.
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Мероприятие прошло в рамках инициативы «Решения и сервисы для профессионального сообщества» и было посвящено тому, как использовать патентную аналитику для развития технологий, научных исследований и бизнеса.
По словам организаторов, умение работать с научно-технической информацией важно для достижения технологического лидерства. Патентная аналитика помогает находить перспективные направления, снижать риски при разработке новых решений и эффективнее управлять инновационными проектами.
Эксперты — Федор Батанов из ФИПС и Антон Маевский из компании «Инвенторус» — рассказали о современных инструментах и платформах, включая ИИ-решения, которые упрощают работу с патентной информацией.
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