Российские хакеры атаковали украинские военные устройства «чужими руками»

Использовали чужие системы

Российская, якобы, хакерская группа Secret Blizzard использовала необычный подход для атак на украинские военные устройства. По данным Microsoft, за последние семь лет эта группа использовала инфраструктуру и вредоносное ПО как минимум шести других групп. В этом году Secret Blizzard использовала ресурсы Storm-1919 и Storm-1837 для атак на украинских военнослужащих.