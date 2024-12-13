Опубликовано 13 декабря 2024, 16:301 мин.
Российские хакеры атаковали украинские военные устройства «чужими руками»Использовали чужие системы
Российская, якобы, хакерская группа Secret Blizzard использовала необычный подход для атак на украинские военные устройства. По данным Microsoft, за последние семь лет эта группа использовала инфраструктуру и вредоносное ПО как минимум шести других групп. В этом году Secret Blizzard использовала ресурсы Storm-1919 и Storm-1837 для атак на украинских военнослужащих.
В этих атаках Secret Blizzard использовала вредоносные программы типа Amadey и Tavdig для компрометации устройств, в первую очередь подключенных к Starlink, общему средству связи для украинских военных. Целью группы была кража конфиденциальной информации, включая пароли и пользовательские данные, и сохранение долгосрочного доступа к ним через бэкдоры.
Такой способ «заимствования» инструментов других групп, сообщает Microsoft, встречается редко.