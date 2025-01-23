Российские хакеры сломали ChatGPT в отместку украинским войскам

Опубликовано 23 января 2025, 20:031 мин.
Российские хакеры сломали ChatGPT в отместку украинским войскамChatGPT был оффлайн
ChatGPT, популярный чат-бот, уходил в офлайн, в результате чего пользователи не могли получить доступ к сайту, приложениям и сопутствующим сервисам. Вместо привычных опций посетители видели сообщение об ошибке.
OpenAI, компания, стоящая за ChatGPT, подтвердила проблему на своей странице статуса, отметив «повышенный уровень ошибок» и заявив, что расследует проблему. Down Detector зафиксировал всплеск жалоб.
Многие пользователи, которые используют ChatGPT для работы или учебы, выразили разочарование в социальных сетях. Один человек пошутил, что может даже потерять работу.
Если верить Mash, всё произошло после атаки российских хакеров из группировки 22с совместно с «кибербойцом» с ником PalachPro. Как он сами им рассказал, они обвалили нейронку, потому что «ВСУ использовали её для обработки спутниковых фото», если точнее — сервис помогал искать следы российских войск.