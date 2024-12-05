Российские хакеры взломали сервера пакистанских «коллег» для собственных атак

Эта операция, отслеживаемая с января 2023 года лабораториями Lumen’s Black Lotus Labs и Microsoft, началась в конце 2022 года. Turla проникла на командно-контрольные серверы Storm-0156, внедрив туда свои инструменты, такие как бэкдор TinyTurla и загрузчик MiniPocket.

Turla также получила доступ к рабочим станциям Storm-0156, похитив инструменты вредоносного ПО, учетные данные и другие данные, включая трояны CrimsonRAT и Wainscot.

В прошлом они уже применяли подобные стратегии, используя иранские и украинские вирусы для маскировки своей деятельности.