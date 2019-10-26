Российские компании занялись созданием приложений, объединяющих всё в одном

«Мы считаем, что у «ВКонтакте» есть все перспективы стать супераппом (прим. «суперприложением»). Развитие супераппов на базе нашей экосистемы, платёжных систем и других связанных продуктов будет самым большим приоритетом на ближайшие три года», — сообщает сама Mail.Ru Group.

Стоит отметить, что уже сейчас во «ВКонтакте» можно заказать такси или еду, а также совершить покупки на AliExpress.

Как пишет издание «РБК», в России над созданием «суперприложений» трудится не только Mail.Ru Group, но и «Яндекс» со «Сбербанком». Эксперты считают, что так компании хотят привлечь как можно больше клиентов и соответственно заработать денег. Ведь чем больше пользователи проводят времени в приложении, тем больше у его авторов возможностей для монетизации. Впрочем, по мнению экспертов, россияне вряд ли откажутся от привычных приложений в пользу одного «большого».