Российские нейросети научили мгновенно выявлять возможное разрушение конструкций

Проблема заключается в определении силы и места воздействия на объект по данным о деформациях, измеренных лишь в нескольких точках. Это относится к так называемым «обратным задачам». Они при классических методах требуют огромного числа вычислений. Новый подход с ИИ позволяет решать задачу гораздо быстрее и эффективнее.

Для обучения нейросети был создан специальный набор данных. После тренировки модель способна находить участки внешнего нагружения за доли секунды. Кроме того, время расчёта можно ещё уменьшить, если перенести модель на микроконтроллер и интегрировать её прямо в систему датчиков конструкции.

Это позволит получать мгновенные данные о состоянии объекта и потенциальных опасных участках.