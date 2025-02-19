Российские онлайн-кинотеатры снова начали обсуждать сотрудничество с Голливудом

«Кинопоиск» также ведет переговоры с Lionsgate о приобретении новых фильмов. Да, Lionsgate не входит в число крупнейших студий, она известна такими проектами, как «Голодные игры».

Главным препятствием остаются финансовые ограничения и санкции, затрудняющие платежи. Также важно учитывать новые российские законы, которые могут повлиять на доступность некоторых фильмов.

После 2022 года российские сервисы потеряли доступ к популярным фильмам и сериалам. Это привело к сокращению библиотек на 5−42%. Взамен платформы начали активно закупать контент из Южной Кореи, Турции и Индии, а также развивать собственное производство.