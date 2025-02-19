Российские онлайн-кинотеатры снова начали обсуждать сотрудничество с Голливудом

Опубликовано 19 февраля 2025, 21:401 мин.
Российские онлайн-кинотеатры снова начали обсуждать сотрудничество с ГолливудомНо пока ничего конкретного
После длительного перерыва крупнейшие российские онлайн-кинотеатры начали переговоры с голливудскими студиями о возвращении их фильмов. Представитель Okko подтвердил, что некоторые компании, ранее отказывавшиеся от контакта, теперь проявляют интерес. Однако о конкретных сроках и условиях пока говорить рано, поскольку многое зависит от политической ситуации.
«Кинопоиск» также ведет переговоры с Lionsgate о приобретении новых фильмов. Да, Lionsgate не входит в число крупнейших студий, она известна такими проектами, как «Голодные игры».
Главным препятствием остаются финансовые ограничения и санкции, затрудняющие платежи. Также важно учитывать новые российские законы, которые могут повлиять на доступность некоторых фильмов.
После 2022 года российские сервисы потеряли доступ к популярным фильмам и сериалам. Это привело к сокращению библиотек на 5−42%. Взамен платформы начали активно закупать контент из Южной Кореи, Турции и Индии, а также развивать собственное производство.