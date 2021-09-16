Российские операторы заблокировали часть сервисов Google

Сегодня ночью, 16 сентября, оказались заблокированы некоторые сервисы. Telegram-канал "Эшер II" сообщил, что "Google Документы" перестали открываться у клиентов "Мегафона", Tele2, МТС, Yota, "Ростелекома". Позднее эксперты сайта GlobalCheck заявили об ограничении доступа пользователей к сервису Telegra.ph от Telegram.