Российские операторы заблокировали часть сервисов Google

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Российские операторы заблокировали часть сервисов GoogleДоступ к ним запретили "Мегафон", МТС, Tele2, Yota, "Ростелеком"
Vc.ru рассказал о попытках блокировки операторами некоторых интернет-сервисов. Среди них - "Google Документы" и Telegra.ph.
Сегодня ночью, 16 сентября, оказались заблокированы некоторые сервисы. Telegram-канал "Эшер II" сообщил, что "Google Документы" перестали открываться у клиентов "Мегафона", Tele2, МТС, Yota, "Ростелекома". Позднее эксперты сайта GlobalCheck заявили об ограничении доступа пользователей к сервису Telegra.ph от Telegram.
Посетители форума ntc.party отметили, что блокировка происходила по расширению SNI. Утром Telegram-каналы и GlobalCheck передали, что блокировка всех сервисов прекратилась.