Российские платёжные сервисы перестали работать с иностранными картами

Речь о Prodamus, Robokassa, PayBox и LifePay. Эти организации договаривались с банками-контрагентами из стран ближнего зарубежья. Это позволяло проводить операции по иностранным картам в рунете. Недавно однако появились новые ограничения.

Сообщается, что контрагенты отказываются работать с российскими компаниями из-за риска вторичных санкций. Сейчас в Robokassa из-за границы проходят только операции по Mastercard из Европы и стран СНГ. В Prodamus приём платежей возможен только в тенге из стран ближнего зарубежья, Турции и Европы.