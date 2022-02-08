Российские пользователи получили новую функцию Instagram для борьбы с зависимостью от соцсети

Создатели Instagram считают, что новая опция позволит пользователям лучше понять, как время, которое они проводят в Instagram, влияет на их самочувствие.

Теперь приложение будет присылать напоминания о перерыве через выбранный период времени. Когда пользователь получит такое уведомление, Instagram предложит закрыть приложение, а также даст советы о том, как провести перерыв.

Чтобы воспользоваться функцией, нужно перейти в настройки профиля, там найти вкладку «Аккаунт» — «Ваши действия».

«Благополучие и безопасность наших пользователей являются ключевыми приоритетами Meta. Мы особенно хотим обеспечить безопасный и комфортный опыт для наших молодых пользователей. Хотя функция "Сделай перерыв" доступна всем, этот инструмент особенно важен для подростков, чтобы помочь им контролировать свое время на платформе», — отметили представители компании.