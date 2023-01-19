Российские правообладатели пожаловались на рост пиратства в Telegram

Так, холдинг инициировал блокировку и удаление более 7 млн ссылок на пиратскии версии своего контента, что на 67% больше, чем в 2021 году.

В течение года холдинг также инициировал 854 судебных процесса, в сумме получены судебные решения на выплату 8,7 млн руб, что на 30% больше, чем суммарно за предыдущие 4 года.

Telegram на этом фоне уже не самая быстрорастущая площадка для нелегального распространения видеоконтента холдинга, но при этом за год через администрацию мессенджера холдинг инициировал блокировку около 7,5 тыс. небольших каналов, нарушающих авторские права.