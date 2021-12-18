Российские приставы взыскали с Telegram все долги

Как пишет «Интерфакс», на текущий момент в отношении Telegram нет исполнительных производств. Ранее насчитывалось шесть дел. Все они касались отказа мессенджера удалить запрещённый в РФ контент.

По этому поводу Россия регулярно штрафует и других IT-гигантов, в том числе Google, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp. На данный момент ведутся исполнительные производства о взыскании штрафов на общую сумму: против Twitter — 34,7 млн рублей, Facebook — 17 млн рублей и Google — 8,5 млн рублей.

Сегодня также стало известно, что Google проиграла дело о блокировке российского YouTube-канала «Царьград». Теперь компания должна разблокировать его, а если откажется выполнять решение суда, c 23 декабря ей придётся выплачивать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день.