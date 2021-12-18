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Российские приставы взыскали с Telegram все долги

Сервис выплатил 15 млн рублей
Российские судебные приставы добились от Telegram выплаты штрафов по всем шести исполнительным делам, которые были возбуждены против компании. Всего мессенджер Павла Дурова выплатил 15 млн рублей.
Российские приставы взыскали с Telegram все долги

Как пишет «Интерфакс», на текущий момент в отношении Telegram нет исполнительных производств. Ранее насчитывалось шесть дел. Все они касались отказа мессенджера удалить запрещённый в РФ контент.

По этому поводу Россия регулярно штрафует и других IT-гигантов, в том числе Google, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp. На данный момент ведутся исполнительные производства о взыскании штрафов на общую сумму: против Twitter — 34,7 млн рублей, Facebook — 17 млн рублей и Google — 8,5 млн рублей.

Сегодня также стало известно, что Google проиграла дело о блокировке российского YouTube-канала «Царьград». Теперь компания должна разблокировать его, а если откажется выполнять решение суда, c 23 декабря ей придётся выплачивать неустойку в размере 100 тысяч рублей в день.

Источник: Интерфакс
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