Российские СМИ снова начали публиковать новости в заблокированном Telegram

Тогда «РИА Новости» написали следующее: «Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. В соответствии с законодательством России, блокировка должна быть осуществлена в течение 24 часов». Затем издание опубликовало ссылки на другие аккаунты, в том числе, в TamTam.

Сообщается, что на момент ухода из Telegram канал «РИА Новости» имел 25 тысяч подписчиков. Сейчас на него подписаны чуть больше 14 тысяч человек.

Вместе с «РИА Новости» Telegram-каналы забросили Russia Today, НТВ, «Вести» и ТАСС. Два последних так и не вернулись в мессенджер.