Российские суды способны получить доступ к переписке с ИИ

Прямых законов, регулирующих этот вопрос, пока нет, но применяются общие нормы из Уголовно-процессуального и Гражданского кодексов. Суды и правоохранители могут использовать эти правила для получения нужной информации.

Диалоги с ИИ считаются персональными данными, ведь сервисы получают и обрабатывают всю введённую пользователем информацию. Владельцы таких сервисов обычно предупреждают об этом в пользовательских соглашениях.

Важно помнить: данные, переданные ИИ, подлежат защите, но зарубежные компании руководствуются своими национальными законами. Так, в России сейчас разрабатывается Цифровой кодекс, который должен регулировать цифровую среду и защищать права граждан на личные данные.