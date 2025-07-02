Российские ученые улучшили работу ИИ с базами данных

Алгоритмы ИИ хорошо справляются с простыми и общими запросами, но при работе с узкими и сложными темами часто допускают ошибки, особенно если ответа на вопрос нет. Новые подходы помогают ИИ оценивать, насколько он уверен в правильности своего ответа, и предупреждать пользователя о возможных ошибках.

Ученые обучили популярные языковые модели и проверили их работу на двух наборах данных. Результаты показали, что модели делают около 30% ошибок, но при этом зачастую «уверены» в неправильных ответах. Для решения этой проблемы разработали внешний классификатор и метод калибровки, которые помогают отсеивать до 90% ошибочных запросов.

Как объяснила руководитель группы Елена Тутубалина, эти методы позволяют повысить надежность ИИ и сделать его работу более безопасной и контролируемой для специалистов.