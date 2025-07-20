Российские учёные научились находить «пропущенные» формы молекул с помощью ИИ

Молекулы могут принимать разные пространственные формы (конформации), и каждая из них обладает уникальными свойствами. Современные методы не всегда находят все возможные варианты, особенно у крупных молекул.

Исследователи из Института органической химии им. Зелинского РАН и МГУ им. Ломоносова предложили метод, который сочетает квантовую химию и машинное обучение. Он помогает находить недостающие формы всего за 20–30 попыток.

Алгоритм использует байесовский подход — он может работать даже при небольшом объёме данных, что особенно полезно в химии, где эксперименты часто дорогие и сложные.

Метод протестировали на 60 молекулах, включая пептиды и лекарственные соединения. В 24 случаях он нашёл до 28 новых форм, которые не заметила система CREST — одна из самых надёжных на сегодня.