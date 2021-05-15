Российские власти обсудят необходимость блокировки WhatsApp

Хинштейн рассказал журналистам «РИА Новости», что ограничить работу WhatsApp в России возможно, однако это вопрос для широкого обсуждения. Парламентарий пообещал подготовить обращение в Роскомнадзор, если это будет нужно.

Ранее другой парламентарий Антон Горелкин уточнил, что WhatsApp формально соблюдает условия закона о передаче личных данных, но по факту не даёт пользователю права выбора.

Напомним, с сегодняшнего дня WhatsApp начал рассылать неотклоняемые уведомления о принятии новых правил. До тех пор, пока пользователь не согласится, функциональность его аккаунта будет ограничена.