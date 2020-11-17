Российские власти выпустят приложение для отслеживания контактов с заболевшими коронавирусом

Рабочее название приложения — «Стопкоронавирус. Мои контакты», пишет «Медуза». Оно будет отслеживать смартфоны поблизости в радиусе до 10 метров. Если у кого-то из их владельцев есть диагноз COVID-19, устройство с приложением предупредит пользователя. Власти утверждают, что не будут собирать личные данные пользователей.

Скоро приложение появится в App Store и Google Play. Разработку программы подтвердил глава Минцифры Максут Шадаев.

Отмечается, что сообщать приложению о наличии COVID-19 будет сам пользователь. Во избежание шуток человек должен будет ввести специальный код, который ему предположительно выдадут при сдаче положительного теста на коронавирус.