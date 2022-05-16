Российский аналог Google Play открыли для скачивания

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Российский аналог Google Play открыли для скачиванияПравда, на момент публикации новости сайт лежал
Ранее из Google Play и App Store удалили приложения некоторых российских банков, попавших под западные санкции. В связи с этим в стране начали срочно разрабатывать замену зарубежным магазинам. Сегодня один из таких проектов — NashStore — заявил, что уже доступен для скачивания.
Скачать магазин можно с официального сайта nashstore.ru, пишет РБК. Правда, на момент публикации новости сайт недоступен. Выдаётся ошибка 521, свидетельствующая о проблемах с сервером. Если всё же заработает, нужно будет разрешить загрузку приложений из сторонних источников в системных настройках (что, впрочем, может быть небезопасно).
По словам разработчиков, сейчас в NashStore доступны более 1000 приложений, в том числе «Столото», «Банки.ру», «Альфа-Банк», Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «Сбер-Маркет», «Совкомбанк», «Сетелем Банк», Gloria Jeans и другие.
Отмечается, что в российском магазине недоступна система оплаты за цифровые товары.