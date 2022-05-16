Российский аналог Google Play открыли для скачивания

По словам разработчиков, сейчас в NashStore доступны более 1000 приложений, в том числе «Столото», «Банки.ру», «Альфа-Банк», Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «Сбер-Маркет», «Совкомбанк», «Сетелем Банк», Gloria Jeans и другие.

Отмечается, что в российском магазине недоступна система оплаты за цифровые товары.