Российский депутат попросил проверить Instagram на гей-пропаганду

Генпрокуратура РФ должна будет проверить страницу на нарушение статьи КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних». Депутат Анатолий Выборный заявил, что в Instagram есть посты, в которых показаны нетрадиционные отношения мужчин и женщин.

Депутат рассказал изданию «Известия», что считает «пропаганду гомосексуализма» «настоящей атакой на наш образ жизни, ценности и культуру». По словам Выборного, блокировка контента, связанного с гомосексуальностью, — «ответная мера против агрессии ЛГБТ».

Стоит отметить, что ранее депутат Анатолий Выборный уже обращался в правоохранительные органы с жалобой на гей-пропаганду. Он добился блокировки подобной информации во «ВКонтакте».