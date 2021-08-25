Российский программист создал ИИ уровня Google Duplex для общения по телефону

Российский программист создал ИИ уровня Google Duplex для общения по телефонуПо некоторым параметрам робот "Даша" даже превосходит разработку Google
После знакомства в 2018 году с презентацией Google Duplex, который способен бронировать места в кафе и ресторанах, пишет Александр, возникла идея создать что-то подобное. Для этого уже существовавшую тогда недоработанную версию "Даши" программист решил усовершенствовать.
Ранее этот голосовой ассистент умел только предлагать сотрудничество дилерам по телефону. Однако уже на тот момент люди не понимали, что разговаривают с роботом. Главной же целью после изучения Google Duplex стало создать полноценную платформу с голосовыми моделями. Платформа была готова в январе, а модель бронирования столиков оказалась разработана через две недели после этого.
"Даша" научилась при этом не только бронировать столики (93 процента успешных диалогов по сравнению с 60 процентами у помощника Google), но и делать в ходе общения с клиентами многое другое. Например, распознавать автоответчик и не вести с ним диалог, инициировать беседу (для того чтобы продолжить разговор), вести нелинейный разговор (то есть возвращать его к предыдущей точке). Это и позволило системе показать результаты лучше, чем Google Duplex.