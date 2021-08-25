Российский программист создал ИИ уровня Google Duplex для общения по телефону

После знакомства в 2018 году с презентацией Google Duplex, который способен бронировать места в кафе и ресторанах, пишет Александр, возникла идея создать что-то подобное. Для этого уже существовавшую тогда недоработанную версию "Даши" программист решил усовершенствовать.

Ранее этот голосовой ассистент умел только предлагать сотрудничество дилерам по телефону. Однако уже на тот момент люди не понимали, что разговаривают с роботом. Главной же целью после изучения Google Duplex стало создать полноценную платформу с голосовыми моделями. Платформа была готова в январе, а модель бронирования столиков оказалась разработана через две недели после этого.