Российский рынок софта в 2024 году вырос на 24%

Основной вклад в рост внес внутренний рынок, где продажи увеличились на 28% — меньше ожидаемых 30−33%. Причина — замедление темпов импортозамещения. Теперь заказчики требуют не просто замену иностранных решений, а комплексные и надёжные системы.

Экспорт также показал небольшой рост: +11% в рублях и около +2% в долларах. Это подтверждает, что падение, начавшееся в 2022 году, остановилось. Больше 40% экспорта пришлось на страны СНГ, где санкции повлияли меньше.

Однако не все компании смогли нарастить выручку. Из 89% ожидавших рост, только 70% действительно его добились. Доходы снизились у 23%, хотя рассчитывали на это лишь 3%.

На 2025 год прогнозируется сохранение темпов роста — опять около 24%. Ожидается, что экспорт увеличится до 15%, а продажи на внутреннем рынке — только на 19%