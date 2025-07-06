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Опубликовано 06 июля 2025, 00:19
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Российский рынок софта в 2024 году вырос на 24%

Но не дотянул до прогноза
йская индустрия программного обеспечения выросла на 24%, до ₽2,459 трлн. Это больше, чем в 2023 году (рост 19,4%), но чуть ниже прогнозов.
Российский рынок софта в 2024 году вырос на 24%

© Ferra.ru

Основной вклад в рост внес внутренний рынок, где продажи увеличились на 28% — меньше ожидаемых 30−33%. Причина — замедление темпов импортозамещения. Теперь заказчики требуют не просто замену иностранных решений, а комплексные и надёжные системы.

Экспорт также показал небольшой рост: +11% в рублях и около +2% в долларах. Это подтверждает, что падение, начавшееся в 2022 году, остановилось. Больше 40% экспорта пришлось на страны СНГ, где санкции повлияли меньше.

Однако не все компании смогли нарастить выручку. Из 89% ожидавших рост, только 70% действительно его добились. Доходы снизились у 23%, хотя рассчитывали на это лишь 3%.

На 2025 год прогнозируется сохранение темпов роста — опять около 24%. Ожидается, что экспорт увеличится до 15%, а продажи на внутреннем рынке — только на 19%