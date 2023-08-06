Российский сервис «ЛитРес» признался в утечке данных пользователей

Российский сервис «ЛитРес» признался в утечке данных пользователейПлатежные данные в безопасности
Сервис электронных книг «ЛитРес» подтвердил факт взлома данных, в результате которого была раскрыта информация о клиентах, в связи с чем проводится внутреннее расследование. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Согласно сообщениям Telegram-канала «Утечки информации», в результате взлома было раскрыто 3,08 млн строк данных, включая ФИО, адреса электронной почты и хэшированные пароли клиентов.
В «ЛитРес» заверили, что платежная информация остается в безопасности, поскольку на своей стороне они не хранят эти данные. Однако для обеспечения дополнительной безопасности платформа настоятельно рекомендовала пользователям немедленно сменить пароли.
В связи со случившимся «ЛитРес» незамедлительно уведомил об этом Роскомнадзор и принял меры по усилению защиты данных и контролю доступа к информации. Компания проводит внутреннее расследование с целью выяснения масштабов взлома и дальнейшей защиты своих систем.