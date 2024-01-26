Российский суд обязал Google восстановить 2ГИС в Play Store

2ГИС был удален из Play Store в мае 2023 года. Летом того же года 2ГИС подал иск против Google, требуя восстановить приложение. Компания также потребовала возместить ущерб в размере 100 000 рублей за каждый день, в течение которого приложение оставалось недоступным. Суд также установил, что Google нарушил российское законодательство, дискриминируя 2ГИС.

Пока неясно, будет ли Google выполнять решение суда. Компания пока не прокомментировала это решение.

Если Google не выполнит решение суда, то может столкнуться с дальнейшими судебными исками со стороны других российских компаний, приложения которых были удалены. Кроме того, это решение может стать прецедентом для других судов, которые будут выносить решения против Google в аналогичных случаях.