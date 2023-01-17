Российский суд постановил заблокировать четыре отдельных поста в Telegram

Иск подал председатель областной думы, единорос Михаил Исаев. Он пожаловался на посты в трёх региональных Telegram-каналах, утверждая, что те порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.

Суд признал жалобы Исаева. Он обязал ограничить доступ к информации, размещённой в Telegram-каналах. Изначально истец просил признать несоответствующими действительным публикации в шести каналах, но в ходе судебного процесса число было снижено до трёх.