Российский суд постановил заблокировать четыре отдельных поста в Telegram

14:58, 17 января 2023
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Российский суд постановил заблокировать четыре отдельных поста в TelegramНо как это сделать — непонятно
Суд в Саратове удовлетворил иск спикера областной думы к Telegram о клевете. Судья постановил заблокировать посты, которые возмутили чиновника.
Фото: Unsplash
Иск подал председатель областной думы, единорос Михаил Исаев. Он пожаловался на посты в трёх региональных Telegram-каналах, утверждая, что те порочат его честь, достоинство и деловую репутацию.
Суд признал жалобы Исаева. Он обязал ограничить доступ к информации, размещённой в Telegram-каналах. Изначально истец просил признать несоответствующими действительным публикации в шести каналах, но в ходе судебного процесса число было снижено до трёх.