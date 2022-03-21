Российский суд пояснил, будет ли считаться экстремизмом использование Instagram и Facebook

Стало известно, что Генпрокуратура просит запретить в России работу Facebook и Instagram. Мессенджер WhatsApp трогать не будут. Также прокурор уточнил, что использование сервисов компании Meta физическими и юридическими лицами не может быть признано экстремизмом. То есть граждане в случае запрета приложений не будут привлекаться к ответственности за то, что пользуются Facebook и Instagram.

Ранее Meta попросила отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры и потребовала время для подготовки позиции. Кроме того, компания запросила лингвистическую экспертизу. В целом, Meta говорила, что суды РФ не имеют компетенции на рассмотрение заявления Генпрокуратуры по признанию компании экстремистской.

Напомним, всё началось с того, что Meta пересмотрела свою политику по «языку вражды» и разрешила использовать его в отношении российских военных.